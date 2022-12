Une Américaine, kidnappée à 2 ans, retrouve sa famille 51 ans plus tard grâce à un test ADN

Melissa Highsmith a retrouvé sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis 51 ans. Cette Américaine avait été enlevée à l'âge de 2 ans sans jamais avoir été retrouvée ensuite.

Une Américaine, Melissa Highsmith, vient de retrouver ses parents, 51 ans après avoir été enlevée. L’histoire se passe au Texas en 1971. La mère de Melissa était séparée de son père et venait de trouver du travail. Elle passe une petite annonce pour trouver une nounou, et le premier jour, elle charge sa voisine de déposer sa fille de 21 mois chez la nourrice en lui demandant de ramener le bébé à 16 heures. Seulement le bébé ne sera jamais ramené et la nourrice jamais retrouvée.

Les parents de Melissa sont naturellement désespérés et du coup se remettent ensemble. Ils vont avoir quatre autres enfants qui seront tous élevés avec l’idée qu’ils ont une grande sœur qui s’appelle Melissa et qu’il ne faut pas abandonner l’idée de la retrouver un jour.

50 ans se passent et rien ne bouge, jusqu'à ce que finalement le père de Melissa envoie son ADN à un organisme qui lui répond. “On a l’ADN de quelqu’un qui doit être votre petit-fils”. Autrement dit le fils de Melissa. C’est par son intermédiaire que la famille a pu se retrouver. Il y a dix jours, Melissa a revu ses parents, 51 après. Sa mère vivait à un quart d’heure seulement de chez elle. À Noël, elle devrait rencontrer pour la première fois son frère et ses trois sœurs.

Une vie compliquée

Après son enlèvement, Melissa a été élevée par une femme qui disait être sa mère et à qui elle a demandé des comptes apres avoir decouvert la verité ces derniers jours. Cette femme lui a dit qu’elle l’avait acheté quand elle était bébé, dans la rue, pour la somme de 500 dollars. On ne sait pas si c’est vrai ou si cette femme était celle qui l’a enlevé.

Ce que l’on sait, c'est que Melissa a eu une triste vie. Elle a été violée par son beau-père. Elle a fugué. Elle a eu trois enfants à partir de ses ses 16 ans dont elle n’a pas su s'occuper et qui lui ont été retirés. Par la suite, il lui est arrivé de se prostituer pour s’en sortir.

Ses parents et ses frères et sœurs lui ont promis de l’aider à démarrer à 52 ans, une nouvelle vie avec eux. Quant à celle qui s’est fait passer pendant 50 ans pour la mère de Melissa, la police va sans doute s'intéresser à elle désormais.