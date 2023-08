Vietnam: le sort de 2 éléphantes enchaînées au zoo d'Hanoï émeut le pays

Deux éléphantes enchaînées au zoo d'Hanoï ont ému le Vietnam. Les associations de défense des animaux exigent, elles, leur remise en liberté.

Le sort de deux éléphantes du zoo d'Hanoï, enchaînées, a ému le Vietnam et des organisations de défense des animaux demandent leur remise en liberté dans un parc national. Ces groupes réclament que les deux femelles, Thai et Banang, soient libérés dans un parc naturel et près de 70.000 personnes ont déjà signé une pétition en ce sens.

"On est obligé de les enchaîner"

Mais mercredi matin, les deux éléphantes restaient enchaînées pendant que les gardiens du zoo les nourrissaient d'herbe et de canne à sucre.

"Les éléphants sont des animaux qui peuvent être féroces. Avec une clôture électrique cassée, on est obligé de les enchaîner", a affirmé un employé du zoo sous couvert d'anonymat, interrogé par l'AFP.

Un avis qui n'est pas partagé par les militants d'Animals Asia qui ont adressé une lettre aux autorités de la capitale vietnamienne pour leur demander le transfert de ces deux éléphantes dans la jungle du Parc national Yok Don, sur les plateaux du centre du Vietnam.

Deux éléphantes enchaînées dans un zoo émeuvent le Vietnam © NHAC NGUYEN / AFP

Un pétition lancée

Vietnam Animal Eyes, un autre groupe de défense des droits des animaux, a de son côté lancé début août une pétition pour le transfert des deux éléphantes. Le directeur du zoo, Le Si Dung, interrogé par les médias d'Etat, juge de son côté ces demandes "illogiques".

"Les deux éléphantes, âgées entre 60 et 70 ans, sont dans notre zoo depuis plus de dix ans ... Elles mourraient si elles devaient être relâchées dans la nature, car elles sont incapables de trouver par elles-mêmes leur nourriture ou de se protéger", a-t-il affirmé.

Selon les associations de protection de l'environnement, la population d'éléphants sauvages au Vietnam a chuté, passant d'environ 2.000 en 1980 à une centaine en 2022. Le nombre d'éléphants domestiqués a également chuté, de 600 en 1980 à 165 aujourd'hui.