Accusé de viol, le rappeur Lomepal ne se produira finalement pas au festival du Cabaret Vert

Récemment accusé de viol, le rappeur Lomepal a vu sa performance prévue le 17 août prochain au festival du Cabaret Vert, à Charleville-Mézières dans les Ardennes, annule par les organisateurs du festival.

Suite aux accusations portées à l'encontre du rappeur français Lomepal, qui ont découlé sur l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol le 3 août dernier, le festival du Cabaret Vert de Charleville-Mézières (Ardennes) a annoncé mercredi annuler le concert prévu le 17 août du rappeur Lomepal.

"Le Cabaret Vert ne peut rester indifférent face aux émotions que suscite cette plainte et ce, conformément à ses valeurs", peut-on lire dans un communiqué diffusé par les organisateurs du festival, organisé cette année du 16 au 20 août.

Bien que la présomption d'innocence soit "un principe fondamental", "l'organisation du festival estime qu'un temps de recul et de silence s'impose", poursuit le communiqué.

Le rappeur de 31 ans - Antoine Valentinelli de son vrai nom - est visé par une enquête préliminaire pour viol après une plainte déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à l'étranger, selon le parquet de Paris.

Lomepal prêt à "répondre à la justice"

Après la confirmation jeudi de l'ouverture de cette enquête, Lomepal a démenti les accusations qui pèsent sur lui et s'est dit prêt à "répondre à la justice".

Le rappeur s'est produit dimanche sur la scène du festival des Plages électroniques à Cannes (Alpes-Maritimes), malgré des appels à l'annulation de ce concert, le premier depuis la confirmation de l'ouverture de l'enquête.

Mêlant musique, bande dessinée, cinéma et conférences, le festival Le Cabaret Vert de Charleville-Mézières a multiplié par 10 sa fréquentation depuis son lancement en 2005, pour dépasser les 100.000 spectateurs. Il accueille cette année, entre autres, Christine and the Queens et Juliette Armanet.