Affaire Delon: Hiromi Rollin porte plainte contre les enfants de l'acteur

Hiromi Rollin, présentée comme la "dame de compagnie" d'Alain Delon, a déposé plainte contre les trois enfants de l'acteur "pour violences en réunion (...), dénonciation calomnieuse et vol", a annoncé vendredi le parquet de Montargis.

La plainte dénonce "les enfants Delon comme étant les instigateurs de violences infligées à Hiromi Rollin par leurs agents de sécurité, le 5 juillet 2023", lorsque celle-ci avait été expulsée de la propriété de l'acteur à Douchy-Montcorbon (Loiret), écrit le procureur de la République de Montargis, Jean-Cédric Gaux, dans un communiqué.

Toujours selon le parquet, l'infraction de dénonciation calomnieuse a pour objet de "faire constater la fausseté des déclarations visées dans les deux plaintes initiales de la famille Delon". Quant au vol, la plainte vise "l'absence de restitution par les enfants Delon d'une partie des affaires de Hiromi Rollin".

Deux plaintes des enfants de l'acteur

Les enfants de l'acteur avaient porté plainte, début juillet, contre cette femme de 66 ans, pour "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale". Les enfants y dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" d’Hiromi Rollin à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d'Alain Delon". Selon le parquet, Alain Delon s'y associait "par déclaration signée et jointe à la plainte".

Une seconde plainte avait été déposée, quelques jours plus tard, par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien, visant elle aussi Hiromi Rollin pour des faits de harcèlement moral, violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse, notamment.

Une plainte prévue depuis début juillet

L'avocat des enfants, Me Christophe Ayela, avait indiqué mercredi que depuis l'accident cardio-vasculaire de la vedette en 2109, Hiromi Rollin "s'est installée chez lui" et "n'a de cesse d'isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manoeuvres et de menaces". Le 7 juillet dernier, Hiromi Rollin avait prévenu du dépôt de cette plainte et avait contesté "l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été largement diffusés dans la presse".

La veille, une enquête préliminaire faisant suite aux deux plaintes déposées par les trois enfants du monstre sacré du cinéma, avait été confiée à la section de recherches d'Orléans et à la brigade de recherches de Montargis (Loiret).