Atteinte d'un "trouble neurologique rare", Céline Dion reporte des concerts en Europe

Céline Dion a reporté, ce jeudi, pour la troisième fois, le début de sa tournée européenne prévu en février. En cause, un "trouble neurologique très rare" qui l'empêche notamment de chanter comme elle le voudrait.

"J'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare." Par cette phrase, Céline Dion est sortie du silence sur son état de santé et a scellé le sort du début de sa tournée européenne avec un troisième report en trois ans. Dans une longue vidéo de près de cinq minutes, postée sur Instagram, la star québécoise a expliqué être atteinte de 'stiff-person syndrome', un trouble neurologique.

Une rigidité notamment des cordes vocales

"C'est le "syndrome de l'homme raide": c'est un trouble dont on ne connaît pas tellement l'origine qui semble être une maladie auto-immune entraînant des troubles entre la jonction neuromusculaire. C'est un peu comme des fibromyalgies mais en beaucoup plus sérieux", a expliqué sur le plateau d'Estelle Midi, le docteur Robert Sebbag, chroniqueur de l'émission de RMC et RMC Story.

Ce trouble va "toucher tous les organes en partie musculaires dont les cordes vocales", a expliqué le médecin qui ajoute que "pour une chanteuse, c'est sérieux". Entraînant une rigidité musculaire progressive, il provoque des difficultés sur la marche, "une certaine souffrance et une rigidité du visage". Il l'empêche aussi d'"utiliser (ses) cordes vocales" comme elle le souhaiterait, a expliqué la gagnante de l'Eurovision 1988.

"On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre", a expliqué la chanteuse de My Heart Will Go On, dans son message.

Des doutes sur l'origine de la maladie

En effet, l'origine de cette maladie peut être multiple. "On le trouve comme maladie auto-immune, on peut voir si on trouve des traitements et voir si c'est régressif. Ça peut être aussi un syndrome paranéoplasique, c'est-à-dire lié un cancer sous-jacent qui entraîne des troubles neurologiques", explique le médecin d'Estelle Midi, Robert Sebbag.

Parmi les dates annulées, celles au festival des Vieilles Charrues, en Bretagne, le 13 juillet prochain. Une annulation plutôt qu'un report en raison des risques sur les événements prévus pendant cet été-là, en raison des Jeux olympiques. D'autres dates sont reportées mais celles prévues à La Défense Arena, du 26 août au 4 octobre prochain, sont maintenues. "Je suis très surpris qu'elle maintienne des dates" note tout de même le Dr Sebbag qui garde un espoir car "des rééducations peuvent se faire" pour améliorer l'état de santé de la chanteuse.