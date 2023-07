Birkin: Macron rend hommage à une artiste qui "chantait les plus beaux mots de notre langue"

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont rendu hommage à Jane Birkin, décédée ce dimanche, saluant une artiste qui "chantait les plus beaux mots de notre langue" et "une icône inoubliable".

Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche à Jane Birkin, chanteuse et actrice franco-britannique décédée ce dimanche à 76 ans, une "icône française" qui "incarnait la liberté" et "chantait les plus beaux mots de notre langue".

"Parce qu'elle incarnait la liberté, qu'elle chantait les plus beaux mots de notre langue, Jane Birkin était une icône française. Artiste complète, sa voix était aussi douce que ses engagements étaient ardents. Elle nous lègue des airs et des images qui ne nous quitteront pas", a écrit le chef de l'Etat sur Twitter.

De son côté, Elisabeth Borne a salué "une icône inoubliable, une voix et un charme unique".

"Tristesse d'apprendre la disparition de Jane Birkin. Par sa musique et son talent, elle aura transcendé les générations. Merci pour les émotions suscitées et cet héritage qui vivra éternellement", a écrit la Première ministre dimanche sur Twitter.