Jane Birkin est morte

La chanteuse et actrice Jane Birkin est décédée, ce dimanche, à l'âge de 76 ans.

La France perd sa fan des sixties préférée. La chanteuse et actrice britannique Jane Birkin est décédée ce dimanche à l'âge de 76 ans. Selon les informations du Parisien, la chanteuse a été retrouvée sans vie à son domicile.

Née en 1946 à Londres, cette fille d'un commandant de la Royal Navy et d'une actrice a débuté au cinéma lors de son adolescence. A la fin des années 1960, elle tente de faire carrière en France et y restera le reste de sa vie.

Un duo mythique avec Gainsbourg

A l'affiche du film Slogan de Pierre Grimblat, en 1969, elle rencontre pendant le tournage celui qui sera son compagnon pendant plus de dix ans, Serge Gainsbourg. Le compositeur et auteur lui écrira des chansons et fera de "Jane B" sa muse.

Le premier album du couple intitulé "Jane Birkin - Serge Gainsbourg" fera polémique. Il réenregistre la très sensuelle chanson qu'il avait écrite pour son ex-amante Brigitte Bardot, Je t'aime... mois non plus. ou encore 69 année érotique. Suivront sept albums chantés par Birkin et signés Gainsbourg, avec plusieurs tubes : Ex-fan des Sixties, la Ballade de Johnny Jane ou Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.

Plusieurs problèmes de santé ces dernières années

Malgré plus de 50 ans en France, Jane Birkin aura toujours gardé un inimitable accent britannique, dont elle aimait pouvoir jouer, sur scène, au théâtre ou dans les nombreux films où elle était à l'affiche comme La Piscine, Dom Juan 73 ou La Fille prodigue.

Victime d'un AVC léger en 2021, elle avait été contrainte d'annuler plusieurs concerts cette année-là ainsi qu'au début de l'année, après une fracture de l'omoplate. Son retour sur scène, prévu en mai dernier, avait été repoussé. L'une de ses dernières apparitions publiques se sera déroulé à Lyon, en janvier dernier, où elle avait été l'invitée d'honneur du concert des Enfoirés.

Jane Birkin avait trois filles, Kate Barry, née de son premier mariage avec le compositeur John Barry et décédée en 2013, l'actrice Charlotte Gainsbourg et la chanteuse Lou Doillon, née de sa relation avec Jacques Doillon.