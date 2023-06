"C'est pas Elton John ce soir": 30 spectateurs pas informés du changement de date du concert

INFO RMC. Une trentaine de personnes n'ont pas été prévenues du changement de date d'un concert de la tournée d'adieux d'Elton John, avancé du 25 au 21 juin. Devant la salle, à Paris-Bercy, c'était la stupéfaction pour certains.

La première fois que Valérie a vu Elton John, c'était à Nîmes en 1995. Un show mémorable pour cette fan marseillaise du chanteur britannique. Depuis, la passion du "Rocketman" ne l'a plus jamais quittée, elle a suivi toute sa carrière. À Noël, il y a deux ans, ses filles lui offrent deux places pour le concert du 25 juin 2023, à Paris. Valérie est aux anges, d'autant plus que c'est la tournée d'adieux d'Elton John: c'est sa dernière chance de voir son idole sur scène.

Dimanche 25 juin, notre auditrice se rend avec son mari à l'Accor Arena à Paris, où se tient le concert. Là, c'est la douche froide...

"Quand on est arrivé, on a passé la sécurité, puis au moment de scanner le billet on me dit: 'Mais c'est pas Elton John ce soir'. Les bras m'en sont tombés. Je me suis dit qu'il plaisantait."

"On se fout du public"

Sur son billet, c'est bien marqué le 25 juin, sauf que le concert a en fait été avancé au 21, quatre jours plus tôt. Et vous l'aurez compris, personne n'a prévenu Valérie, qui a donc engagé des frais d'hôtel, de train, pour rien... 710 euros au total. Elle n'est pas la seule. L'Accor Arena nous confie qu'une trentaine de spectateurs ont vécu la même désillusion. Et effectivement, dimanche, sur le parvis de la salle parisienne, Valérie a vu d'autres personnes dans son cas, aussi déçues qu'elle.

"C'était un cadeau de mes enfants, c'était la dernière tournée. On est tous à avoir la haine de ne pas avoir été informé. On n'en veut pas à Elton John, on en veut au staff. Ne pas être informé... On se fout du public, quoi", lance Valérie.

Que répondent les organisateurs?

Les producteurs se défendent, et disent avoir prévenu tous les spectateurs et revendeurs. Premier mail envoyé dès juin 2022. Dernier rappel le mois dernier. L'Accor Arena nous l'a confirmé. Les places de Valérie ont été achetées dans une billetterie Auchan. L'enseigne lui a assuré ne pas avoir été mise au courant par les organisateurs.

Il faut dire que ce concert a été repoussé plusieurs fois, notamment à cause du Covid. Il n'est ainsi pas étonnant qu'il y ait eu des trous dans la raquette. En tout cas, un conseil: toujours privilégier les vendeurs officiels et vérifier sur Internet plusieurs jours avant le concert qu'il n'y a pas eu de modification.

Pour ce qui est des centaines d’euros dépensés par Valérie, Auchan ne nous a jamais répondu concernant un éventuel dédommagement. Mais on continue évidemment à suivre le dossier pour notre auditrice.