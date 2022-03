Oscars: Will Smith monte sur scène et gifle l'humoriste Chris Rock

Après une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, ce dernier est monté sur la scène des Oscars pour gifler l'humoriste devant l'assemblée médusée.

Une 94e cérémonie d'Oscars agitée. On guettait la consécration de l'adaptation de "La Famille Bélier", mais la nuit hollywoodienne a aussi été marquée par une scène assez surréaliste entre l'acteur Will Smith et l'humoriste Chris Rock, chargé d'animer la cérémonie à Hollywood.

Chris Rock, c'est une star du stand-up aux Etats Unis. Alors quand il arrive sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire, et bien il fait des blagues. Et notamment une sur la femme de Will Smith, assise au premier rang aux côtés de son mari. Une blague sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, atteinte d'alopécie, une maladie qui lui fait perdre les cheveux.

"L'amour vous fait faire des choses folles"

Tout le monde rigole dans la salle. Même Will Smith sourit d'abord, avant de grimper sur scène et d'asséner à Chris Rock une forte claque devant une salle médusée.

Une scène préparée, comme les Américains en raffole ? Pas si sûr, quand on assiste à la suite, coupée aux États-Unis mais pas en France: "Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche", a lancé Will Smith à Chris Rock une fois de retour à sa place.

Un geste et des paroles pour lesquelles l'acteur s'est ensuite excusé, quand il a reçu la statuette du meilleur acteur pour "La méthode Williams", la première de sa carrière. "L'amour vous fait faire des choses folles", a-t-il dit, avant de conclure : "J'espère que l'Académie me réinvitera".