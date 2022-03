Eric di Meco dans The Voice: "Quand je monte sur scène, j'ai la tremblotte."

Notre consultant foot RMC, Eric di Meco, a une autre passion: la musique. Avec son groupe, il passera bientôt les auditions à l'aveugle de "The Voice" sur TF1. Invité des GG du Sport, ce dimanche sur RMC, il raconte son trac avant de monter sur scène.

C'est une reconversion que les auditeurs du Super Moscato Show connaissent mais qui va être dévoilée au grand public. Eric di Meco va passer à 21h15 sur TF1, puisque son groupe Osiris se présente aux auditions à l'aveugle de "The Voice". Une pression bien différente des

"Quand tu entres dans un stade devant 80.000 personnes, tu as une appréhension mais la bonne pression. Tu as hâte d'en découdre, tu es décontracté, ça te pousse et tu fais ça pour le faire devant du monde, parce que tu maîtrises à peu près. Quand je monte sur scène, j'ai la tremblotte", avoue-t-il.