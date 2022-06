L'acteur Jean-Louis Trintignant est mort à l'âge de 91 ans

L'acteur de cinéma et de théâtre Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi à l'âge de 91 ans.

Figure incontournable du cinéma et du théâtre français, Jean-Louis Trintignant est décédé vendredi à l'âge de 91 ans, a annoncé son épouse Mariane Hoepfner Trintignant dans un communiqué.

L'acteur de "Et Dieu... créa la femme" et "Amour" est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", a précisé son épouse.

Né le 11 décembre 1930 à Piolenc dans le Vaucluse, il rêvait de devenir pilote de course, comme son oncle. Mais la passion du théâtre puis du cinéma le font changer de route. Premier succès, torride, dans "Et Dieu Créa la Femme" de Roger Vadim, qui révèle aussi Brigitte Bardot dont il tombe amoureux.

Dix ans plus tard, en 1966, il y aura Claude Lelouch, une plage de Deauville, une musique mythique. "Un homme et une femme" remportera la palme d’or à Cannes eavant d'être doublement oscarisé.

Il tourne ensuite avec le gratin du cinéma: Rohmer avec "Ma nuit chez Maud", Truffaut et "Vivement dimanche" ou Costa Gavras qui lui donne un rôle de juge dans "Z" qui lui vaut le prix d’interprétation à Cannes.

Marqué par la mort de ses deux filles

Trintignant surmonte deux drames personnels. D'abord, le décès peu après sa naissance de sa fille Pauline puis celui de sa deuxième fille, Marie Trintignant, morte en 2003 sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat.

Après s’être éloigné du cinéma et réfugié dans sa maison d’Uzes, il fait un retour triomphal et bouleversant dans "Amour" de Michaël Haneke avec Emanuelle Riva, huis clos poignant sur la fin de vie, qui remporte la palme d'Or à Cannes en 2012.

Son ultime film, "les plus belles années d’une vie" raconte l’épilogue d’"Un homme et une femme"; il y retrouve Lelouch et Anouk Aimée comme pour un adieu.

Il avait révélé en 2017 souffrir d’un cancer. Il s’en protégeait avec une bonne dose d’humour noir : "Quand je signe des autographes, je signe ‘Jean-Louis Trintignant’ et je précise en dessous ‘en fin de vie’"