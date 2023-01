"L'alcool, c’est fini pour l'instant": Chicandier remonte sur scène "sans boire" après sa cirrhose

L'humoriste Chicandier, connu notamment pour ses vidéos sur la nourriture et le vin, est revenu sur son état de santé dans "Les Grandes Gueules" ce vendredi sur RMC et RMC Story, après avoir annoncé avoir fait une cirrhose et avoir eu une infection pulmonaire.

Chicandier va bien. De son vrai nom Laurent Regairaz, l'humoriste "bon vivant" à l'affiche du prochain "Astérix", était l'invité des "Grandes Gueules" ce vendredi, deux semaines après avoir annoncé connaître plusieurs problèmes de santé. "J’ai fait une infection pulmonaire mais au début ils pensaient que c’était un problème au cœur", raconte-t-il sur RMC et RMC Story.

"C’est les excès de la bouffe, de l'alcool et la cirrhose. J'ai eu une cirrhose méritée et méritante, j’ai travaillé 30 ans pour ça. Je l’ai cherchée, je l’ai eue", ironise Chicandier. Aujourd'hui, il assure qu'il va bien.

"Je ne vais pas m’éloigner de mes bases, je ne suis pas vegan, je ne suis pas végétarien, je mange de tout et l’alcool, pour l’instant, c’est fini. Je ne fais pas de prosélytisme. Les gens, s’ils veulent manger, s’ils veulent boire, qu’ils le fassent", promet-il.

"Dans l’addiction, il y a un phénomène de lutte des classes"

En tournée dans toute la France pour son spectacle "Matins chantants", Chicandier raconte être resté sobre ce jeudi sur scène. "J'ai joué sans boire un seul verre d'alcool pour la première fois hier", assure-t-il. Et si une bouteille de vin est présente, Chicandier l'assure, "c'est du vin sans alcool". "Je suis comédien, je peux jouer un mec bourré", explique-t-il, ajoutant s'être posé la question de savoir s'il allait pouvoir continuer à être humoriste sans boire.

L'humoriste déplore l'inégalité sociale face aux addictions: "Dans l’addiction, dans le ‘faire attention’, il y a un phénomène de lutte des classes. Quelqu’un qui a de l’argent, il peut partir en vacances, il peut boire avec modération. Quelqu’un qui vit au 8e étage d’une tour, c’est compliqué de lui dire de boire seulement un demi-verre et de manger du tofu", explique-t-il.

D'abord notaire, Chicandier s'est fait connaître en publiant des vidéos humoristiques vantant le bon vin et la bonne nourriture, avant de se produire sur scène dans un premier spectacle intitulé "Bons vivants".