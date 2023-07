La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans

La célèbre chanteuse Sinead O'Connor est morte à l'âge de 56 ans, a indiqué la famille dans un communiqué. Elle avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre "Nothing Compares 2 U", écrit par Prince.

La chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, au succès retentissant dans les années 1990 avant une descente aux enfers, est morte à l'âge de 56 ans, ont rapporté mercredi les médias irlandais.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre Sinead bien aimée", a indiqué la famille dans une communiqué publié par la chaîne publique RTE. "Sa famille et ses amis sont dévastés."

Cette annonce intervient un an et demi après le décès de son fils. Agé de 17 ans, il s'était suicidé.

Des polémiques

O'Connor avait accédé à la célébrité mondiale en 1990 avec le titre "Nothing Compares 2 U", écrit par Prince. Elle est aussi connue pour avoir provoqué de nombreuses polémiques.

L'artiste avait dit avoir été maltraitée par sa mère durant son enfance et avait vivement critiqué l'Eglise catholique, qu'elle accusait de ne pas avoir protégé les enfants victimes d'abus sexuels. En 1992, elle avait déchiré à la télévision américaine une image du pape Jean Paul II. Elle fit de nouveau scandale en 1999 quand une église irlandaise dissidente l'ordonna "prêtresse".

Reconnaissable à son crâne rasé, elle avait ensuite peu à peu disparu du devant de la scène, s'essayant toutefois au reggae en 2005 sur son album "Throw Down Your Arms" après s'être installée un temps en Jamaïque et avoir exploré les croyances rastafari.

"Je suis vraiment désolé d'apprendre le décès de Sinead O'Connor", a réagi sur Twitter, désormais renommé "X", le Premier ministre irlandais Leo Vardkar. "Sa musique était appréciée dans le monde entier et son talent était inégalé et incomparable."

Convertie à l'islam en 2018

Ces dernières années, elle déversait ses états d'âme sur les réseaux sociaux, menaçant ses anciens associés de poursuites judiciaires, s'épanchant sur ses problèmes de santé physiques et mentaux, partageant ses pensées suicidaires et se livrant sur ses relations compliquées avec sa famille et ses enfants.

Ses deux premiers albums, "The Lion and the Cobra" et "I Do Not Want What I Haven't Got", ont été de grands succès commerciaux.

Elle avait annoncé en 2018 s'être convertie à l'islam.