Le dessinateur du Petit Nicolas, Jean-Jacques Sempé est mort à l'âge de 89 ans

Le célèbre dessinateur Jean-Jacques Sempé, connu notamment pour ses dessins des Aventures du Petit Nicolas est mort jeudi à l'âge de 89 ans. Reconnu à l'international, il aura marqué de sa plume le 9e art.

Le dessinateur Sempé est mort jeudi. Célèbre pour ses dessins du Petit Nicolas, Jean-Jacques Sempé est décédé à 89 ans. Des traits fins pour croquer les bancs de l'école et les jeux dans la cour de récré des gamins en culotte courte, Sempé restitue son enfance à travers ses héros.

“Je pense avoir un assez bon souvenir de mes années scolaires. Je me suis bien amusé, j’ai bien chahuté. Alors j’aime bien dessiner les enfants pour ça”, disait-il.

Dans les années 60, il travaille d'abord avec Goscinny au scénario pour cinq albums des Aventures du Petit Nicolas. Traduits en 30 langues et vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, le succès touche tous les publics. “C’est un livre pour les parents quand ils ont des enfants et pour les enfants quand ils ont des parents. On n’a pas cherché à faire un livre soit pour les parents soit pour les enfants”, indiquait-il.

Hommage de la ministre de la Culture

Puis l'humour et la poésie des dessins de Sempé traversent l'Atlantique. Il devient l'un des artistes les plus sollicités pour les couvertures du New Yorker, avec toujours la même exigence.

“C’est une sorte d’obligation que j’ai, je ne peux dessiner que des gens pour lesquels j’ai une forme de sympathie. Sans ça, ça ne va pas, c’est un autre travail”, assurait-il.

La ministre de la Culture a rendu un hommage ému dans un tweet à sa malice et sa liberté, "il nous a appris à regarder le monde avec un regard d'enfant".