Le rappeur Gradur fait monter une inconnue dans sa Lamborghini à Lille, le duo fait le buzz

Ce trajet restera mémorable pour Sylvie! À Lille, le rappeur Gradur a fait monter une inconnue dans sa Lamborghini et a tout partagé sur les réseaux sociaux. Une complicité s'est rapidement créée entre les deux, que pourtant tout oppose. La séquence a fait le buzz.

Une rencontre et une complicité qui font plaisir à voir. Alors qu'il se promenait à bord de sa Lamborghini Urus dans les rues de Lille lundi, le rappeur Gradur a fait monter dans sa voiture une inconnue, Sylvie.

Un trajet, partagé par l'artiste sur les réseaux sociaux, qui a vivement fait le buzz. Les deux rient sans cesse et on y voit Sylvie dire "oh j'adore" quand Gradur accélère.

"J'aurais aimé, avant de mourir, monter dans une Aston Martin mais une Lamborghini c'est pas mal", dit Sylvie.

Le naturel de Gradur et Sylvie fait qu'une complicité s'est rapidement créée et ce duo improbable est hilarant. Des dizaines de milliers de personnes ont commenté les vidéos sur les réseaux sociaux, vantant la sympathie du rappeur.

Un moment inoubliable

Sylvie n'est pas fan du rap, elle préfère un autre style. "Mets moi de la house Gradi", dit-elle. Elle s'interroge d'ailleurs sur la façon dont Gradur a pu acheter ce véhicule.

"Vous ne pouvez pas rouler avec ça, avec vos moyens? On ne peut pas être là-dedans à votre âge? Ou alors vous travaillez dans une société de location?"

Gradur met ensuite à fond "Ne reviens pas", l'un de ses célèbres titres. Sylvie danse un peu, s'ambiance. Elle ne sait toujours pas qu'elle est en compagnie de l'artiste, dont la chanson a été écoutée plus de 183 millions de fois sur Youtube. Elle le comprend quand Gradur s'arrête pour prendre des photos avec des jeunes fans. Un moment qu'elle ne risque pas d'oublier.