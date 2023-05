Michel Houellebecq raconte ses deux dernières polémiques dans un nouveau livre

Dans son nouveau livre, l’écrivain Michel Houellebecq revient sur les deux polémiques qu’il a suscité l’hiver dernier, avec ses propos sur les Français et les musulmans ainsi que le film porno dans lequel il dit avoir tourné contre son gré.

Michel Houellebecq publie ce mercredi un livre qui s’appelle "Quelques mois dans ma vie". Un petit livre de 103 pages qui n’est pas un nouveau roman, mais une sorte de journal intime qui raconte quelques mois dans sa vie, octobre 2022-mars 2023. Cinq mois qu’il a mal vécus parce qu’il a été au centre de deux polémiques.

La première, c’est à propos d’une interview qu’il avait donnée à Michel Onfray pour sa revue Front Populaire. Michel Houellebecq y prévoyait un possible Bataclan à l’envers où des Français tireraient sur les musulmans. Des Français de souche, disait-il, qui ne veulent plus que les musulmans les volent et les agressent.

Des propos qui lui avaient valu des menaces de plaintes de la grande mosquée de Paris. Michel Houellebecq les a regrettés. Il a demandé à Michel Onfray de retirer sa revue des kiosques, mais le philosophe a refusé. Dans son livre, Michel Houellebecq se présente en victime et il est très sévère avec Michel Onfray…

Le livre raconte aussi l’histoire de ce film porno dans lequel Michel Houellebecq a tourné contre son gré, apparaissant torse nu et au lit. L'écrivain affirme avoir été trahi. Le réalisateur hollandais lui avait promis qu’il ne serait pas reconnaissable.

Des procès perdus

Michel Houellebecq a fait plusieurs procès en France et aux Pays-Bas pour tenter d'empêcher la diffusion du film. Il a fait valoir que lorsqu’il a signé le contrat, il était déprimé, et qu’il avait bu… Les tribunaux n’ont pas été sensibles à l’argument et n’ont pas interdit le film. Michel Houellebecq raconte tout cela dans son livre en surnommant le réalisateur "le cafard et les actrices", "la truie et la dinde".

Au passage, Michel Houellebecq en profite pour régler ses comptes avec les journalistes. Il n’aime pas BFMTV, ni Marianne, ni Mediapart et Edwy Plenel, ni Cnews et Pascal Praud… Les premières critiques du livre sont assez sévères. Le mot qui revient le plus souvent, c’est que c’est un livre geignard…