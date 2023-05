Pourquoi les scénaristes d'Hollywood se mettent en grève ce mardi

Les scénaristes d'Hollywood entrent en grève ce mardi. Ils réclament notamment une meilleure rémunération. Mais c'est aussi une grève qui révèle les craintes pour l'avenir avec l'émergence de l'intelligence artificielle Chat GPT.

Une grève des scénaristes est sur le point de commencer à Hollywood. Tous les scénaristes viennent de décider de poser leur stylo dès ce mardi matin. Cela aura pour conséquence l'arrêt immédiat de tous les “late show”. Ce sont ces programmes du soir, présentés par des humoristes et entièrement écrits par des scénaristes. Faute d'auteurs, les grandes chaînes devraient être contraintes à des rediffusions, ce qui leur coûterait des fortunes en termes de revenus publicitaires. La grève devrait aussi rapidement impacter le tournage des séries et la production des films.

Le conflit oppose d’un côté les principaux studios d’Hollywood et les plateformes de streaming comme Netflix et, de l’autre, le syndicat des scénaristes. Ces derniers réclament de meilleures rémunérations. Ils sont souvent payés au minimum légal et touchent une somme forfaitaire pour les diffusions sur les plateformes quel que soit le succès des séries ou des films qu’ils ont écrit. Par exemple, les auteurs des “Chroniques de Bridgerton”, ont écrit le plus grand succès de l’histoire de Netflix, mais ils ne touchent pas un centime de plus que s’ils avaient écrit un bide. C’est l'un des enjeux des négociations en cours, que les succès durables sur Netflix ou Disney plus fassent l'objet de rémunérations durables et plus conséquentes.

Le conflit porte aussi sur l’utilisation de l’intelligence artificielle. C’est assez intéressant parce que c’est sans doute la première grève anti Chat GPT. Les scénaristes ont peur d'être, un jour, remplacés par des ordinateurs.

Déjà une grève en 2007

Ils demandent donc aux studios des garanties. Que les producteurs s’engagent à ne pas faire écrire les scénarios par des intelligences artificielles. Chat GPT pourrait facilement adapter des histoires existantes. On lui demanderait par exemple une nouvelle version de la "Casa de Papel" qui se passerait aux Etats-Unis. Ou à l’inverse, on demanderait à des scénaristes de simplement retravailler des scénarios préalablement écrits par des machines. Ce n’est pas de la science-fiction. Cela pourrait arriver très vite et les scénaristes ne veulent pas devenir des assistants de robots.

La dernière grève des scénaristes remonte à plus de quinze ans. C'était en 2007. Les 12.000 scénaristes affiliés au syndicat avaient cessé de travailler pendant plus de trois mois. L'industrie du cinéma avait perdu deux milliards de dollars. À l'époque, c'était déjà le progrès technique qui avait suscité les inquiétudes des scénaristes. C'était l'arrivée des plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime.

La grève avait impacté le tournage de 21 séries, dont les plus connues: "Les Experts", "Prison Break", "Breaking Bad", ou "Docteur House". La plupart de ces séries avaient vu leur saison 2007-2008 raccourcie avec des épisodes manquants et des fins de saison au rabais laissant les téléspectateurs sur leur faim. 80 programmes de télé avaient aussi été interrompus, et les grandes chaînes n’ont plus jamais retrouvé le niveau d’audience d’avant la grève.

C’est pour cela que le syndicat des scénaristes est aujourd’hui en position de force, même si pour l'instant les négociations n’ont pas abouti.

En France, les scénaristes ont un statut très précaire. Le budget consacré à l’écriture représente moins de 5% du budget total d’un film. Et les auteurs sont peu ou pas payés lorsque le projet n'aboutit pas. Ce qui arrive souvent. Les scénaristes en France ne sont pas organisés et syndiqués comme les Américains. Ils travaillent dans l'ombre et manquent de notoriété. Une grève des scénaristes français, n’aurait pas du tout le même impact.