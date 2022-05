Renaud, 70 ans et un nouvel album: une vie de hauts et de bas

Il est l'un des chanteurs préféré des Français. Avec a gouaille, son esprit titi parisien, il revient pour un nouvel album, "Métèque", des reprises de Brassens, Ferrat, Reggiani, Montand. Son portrait par Nicolas Poincaré.

Renaud est de retour. Encore, diront certains. Son nouvel album s'appelle “Métèque”. Un hommage à Georges Moustaki, pour une compilation de reprises de Georges Brassens, Jean Ferrat, Jacques Higelin ou encore Yves Montand.

Un premier morceau est déjà paru. C'est une reprise d'une chanson méconnue de Serge Reggiani,“Si tu me payes un verre”. Chanson ironiquement choisie par le chanteur pour son énième retour. Dix fois on l’a cru finit, détruit par l’alcool, dix fois il s’est relevé.

Aux dernières nouvelles, il a cessé de boire depuis 6 mois et il est passé de trois paquets de cigarettes par jour a moins d’un paquet.

Son alcoolisme, cette maladie, il en a souvent parlé sans fard. Il boit pour oublier qu’il n’est pas bien dans sa couenne, qu’il a des psychoses, des angoisses. Qu’il a constamment l’impression d'être persécuté, suivi ou écouté par des gens qui lui veulent du mal. Sa seconde femme, Romane Serda a confirmé à Match, qu’il est souvent victime de crise de parano, convaincu d’etre espionné par les soviétiques.

Fragile et populaire

Renaud, c'est un personnage fragile mais qui a connu un immense succès dans les années 80 et 90. 26 albums, 20 millions de disques vendus, pour ce titi parisien, moitié anar, moitié voyou. Il n’a quasiment jamais quitté son 14eme arrondissement natal, toujours vécu entre la porte d'Orléans et Montparnasse…

Mauvais élève, viré du lycée Montaigne alors que son père y était prof d’allemand, il essaie la comédie. Joue avec la bande du café de la gare, Coluche, Miou Miou, Patrick Dewaere. Et puis avec un copain accordéoniste, il chante dans la rue, des chansons d'Aristide Bruant et de bal musette. Un producteur le repère, lui propose de se produire en première partie de Coluche. La toute première chanson c’est “Hexagone”, celle qui dit: "le roi des cons sur son trône, on peut être sûr qu’il est français."

Ou encore “la France est un pays de flics qui assassinent impunément”. Pas sûr que l’on puisse chanter cela aujourd’hui. À l’époque non plus d'ailleurs: la chanson est interdite sur les radios. Mais on est en 1977, il n’a que 25 ans, et le succès va vite venir, il y aura Laisse béton, Marche à l’ombre, Mistral Gagnant, puis plus tard Morgane de toi, ou Manhattan-Kaboul avec Axelle Red.

Et puis viendra encore en 2016, Toujours debout à une époque où il ne l'était pas vraiment, debout.

Métèque, son dernier album sort ce vendredi. La semaine suivante Renaud fêtera son anniversaire. Il aura 70 ans, le 11 mai prochain.