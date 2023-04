"Respectez leur mémoire": le Mémorial d’Auschwitz recadre les visiteurs qui prennent la pose

Une fois de plus, le Mémorial d’Auschwitz a rappelé à certains visiteurs que l'ancien camp de concentration était un lieu de mémoire.

C’est un tweet d’une journaliste britannique qui a suscité un rappel à l’ordre du Mémorial d’Auschwitz. La jeune femme explique avoir vécu une des expériences les plus poignantes de sa vie, regrettant que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Et de publier un cliché de l’entrée du camp de concentration sur lequel on voit une jeune fille prendre la pose au soleil.

Des comportements qui ne sont pas exceptionnels si l'on en croit les témoignages de visiteurs régissant au tweet.

Le Mémorial d’Auschwitz a répondu en rappelant aux visiteurs de respecter la mémoire des victimes: "Les images ont une portée émotionnelle et documentaire immense. Les images nous aident à nous souvenir. Lorsque les visiteurs se rendent au Mémorial d'Auschwitz, ils doivent se souvenir qu'ils entrent sur le site d'un ancien camp où plus d'un million de personnes ont été assassinées. Respectez leur mémoire".

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois que le Mémorial rappelle à l’ordre des visiteurs. En 2019, l’institution avait épinglé des personnes se prenant en photo en équilibre sur les rails de chemin de fer menant à l’ancien camp de concentration: