Rikkie Kolle est devenue première femme trans à être élue Miss Pays-Bas

Pour la première fois, une femme trans, Rikkie Kolle, a été élue Miss Pays-Bas.

Rikkie Kolle vient d'être élue Miss Pays-Bas. C’est la première femme trans à remporter ce concours. Rikky Kolle est née garçon, aînée de trois enfants dans une famille qui a tout de suite compris que ce garçon se sentait fille. Et dès l'âge de 10 ans, elle s’est lancé dans ce qu’elle appelle le voyage pour devenir femme.

Ses parents, son petit frère et sa petite sœur étaient présents lors de l'élection de Miss Pays-Bas. Elle vient d’une famille aimante et chaleureuse. Elle raconte aussi avoir plutôt bien été acceptée dans sa classe à l’école.

Et pourtant, elle a été victime de harcèlement au collège. Elle parle de sa solitude, de la souffrance du petit Rick lorsqu’il était enfant et même d’une "situation inhumaine" qu’elle a vécue avant sa transition…

Après son élection, elle a reçu des messages de haine sur les réseaux sociaux, mais elle remercie ces "chevaliers du clavier" qui lui donnent plus de force et d'exposition. Sur Instagram, elle écrit qu’elle veut être aujourd’hui le modèle et l’exemple qui lui a manqué lorsqu’elle était enfant.

Pas la première femme trans à Miss Univers

Les Néerlandais l'avaient déjà repérée en 2018. Elle n’avait que 17 ans et était arrivée en finale d’un concours de mannequin à la télévision. Elle va maintenant participer au concours de Miss Univers, qui aura lieu à la fin de l’année au Salvador.

Ce ne sera pas la première femme trans à concourir pour ce titre. Le concours de la plus belle femme du monde est ouvert depuis plus de dix ans aux femmes qui ont changé de sexe. Et l’Espagnole Angela Ponce a concouru, en 2018.

En France, cela ne fait que deux ans que les femmes trans, les femmes de plus de 25 ans et les femmes mariées peuvent se présenter à Miss France.

L’année dernière, une jeune femme trans avait été première dauphine de Miss Paris mais ne s’était pas qualifiée pour la finale nationale. Cette année, c’est en Isère qu’une femme trans de 33 ans s’est présentée, sans parvenir non plus à se qualifier pour la finale…