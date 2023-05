"Un engouement énorme": frénésie mondiale pour la sortie du nouvel opus de "Zelda"

Le nouveau Zelda, "Tears of the Kingdom", sort ce vendredi 12 mai sur Nintendo Switch partout dans le monde. Un opus très attendu par les fans alors que le dernier jeu de la série s'était écoulé à 29 millions d'unités.

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo lance ce vendredi le dernier épisode de "Zelda", sa saga créée il y a près de 40 ans. Misant sur l'engouement qu'elle suscite pour soutenir les ventes de sa console Switch vieillissante.

La suite du jeu à succès "Breath of the Wild" sera le vingtième épisode de la célèbre franchise créée par Nintendo. Le premier épisode de "La légende de Zelda", sorti en 1986, détonnait à l'époque. La série, riche d'une vingtaine d'épisodes principaux distribués sur toutes les consoles successives de Nintendo, s'est vendue à ce jour à 125 millions d'exemplaires dans le monde.

Gauthier et Maxime sont des inconditionnels de ce jeu. Maxime, salarié âgé de 28 ans, attend ce moment depuis des mois.

“C’est comme quand on est enfant et qu’on doit attendre Noël. C’est interminable. Quand on commence un nouveau jeu, il y a une excitation de découvrir ce monde-là”, assure-t-il.

Un gros engouement

En quelques minutes à peine, Maxime est comblé, il a pu tester le nouveau jeu. “Honnêtement, le jeu est génial. Il me tarde qu’une chose, c’est de rentrer chez moi et de pouvoir y jouer”, indique-t-il.

Même excitation pour Gauthier, 19 ans, étudiant, qui nous en dit plus sur l’intrigue. “Il y aurait une sorte de maladie qui se propagerait sur le monde et nous, le héros, on doit la combattre”, assure-t-il.

Un héros, une princesse et un méchant, toujours les mêmes ingrédients. C’est la recette du succès de Nintendo. Nicolas Rivière, responsable de Micromania dans la région toulousaine, n’est pas surpris.

“Il y a un engouement énorme autour de ce titre. On a fait une campagne de précommandes qui a cartonné depuis des mois et qui s’est nettement accélérée ces dernières semaines. Il y a eu près d’une centaine de précommandes sur chaque point de vente donc on est confiant pour le lancement”, assure-t-il.

Et selon ce responsable, en plus des pré-commandes, les boutiques de la région devraient écouler tous leurs stocks avant samedi soir.