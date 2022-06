Série documentaire, tournée des stades: l'été chargé du rappeur marseillais Soprano

Des "Psy 4 de la rime" à jury de "The Voice", la carrière de Soprano a été variée. Le chanteur de Marseille a débuté le week-end dernier une tournée des stades. Et à partir de ce mercredi, il fait l'objet d'une série documentaire diffusée sur Disney+.

Soprano, le chanteur marseillais, fait l’objet d’une série documentaire qui sort ce mercredi sur Disney plus. Six épisodes pour cette série qui s’appelle “À la vie à la mort”.

Elle raconte l’histoire d’un gamin qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille, d’abord au plan d’Aou puis aux Balustres dans une famille d'origine comorienne. Le père travaillait sur les pétroliers, la mère était femme de ménage. Ils étaient cinq enfants, qui font tous de la musique aujourd’hui.

Dans ce documentaire, Soprano raconte comment il a commencé dans le rap avec sa bande de copains. Trois copains exactement, dont il ne s’est jamais séparé. Il raconte comment ils gravaient leur premier CD dans leur salon avant d’aller les vendre dans les snacks. Il révèle aussi avoir fait une tentative de suicide au début des années 2000. Il a pris sa voiture avec l’intention d’en finir pour se casser de ce monde pourri, a loué une chambre d'hôtel, et a failli faire une connerie, mais s’est finalement ravisé.

Une tournée des stades en cours

Il raconte aussi comment il est monté sur scène deux jours seulement après le 13-Novembre et l’attentat du Bataclan. Il dit qu’il voulait montrer l’exemple en tant que musulman, montrer que la vie continuait. Il a joué devant une salle à moitié vide parce que les spectateurs avaient peur et avaient préféré se faire rembourser. Mais lui voulait être là et du coup, il a chanté dans la salle, au milieu des spectateurs.

Soprano vient aussi de commencer une tournée des stades. Il a chanté samedi dernier devant 50.000 spectateurs dans le Groupama Stadium de Lyon, avec une spectaculaire arrivée depuis le ciel, en tenue de cosmonaute.

Le week-end prochain, il jouera devant 100.000 spectateurs au stade Vélodrome, chez lui à Marseille. Et puis Soprano, c’est un succès qui dure. Il a vendu 3 millions de disques, et est tous les ans une des personnalités préférées des Français. Positif et sympa à la télé et dans la vie. Il se dit content d’avoir été jury de l’émission The Voice, pour montrer qu’un Marseillais noir et musulman a sa place en prime time sur TF1.