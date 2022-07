Accident dans un centre équestre d'Ille-et-Vilaine: un manque d'encadrement pointé

Un défaut d'encadrement est-il à l'origine du drame qui a fait une quinzaine de blessés mardi soir dans un centre équestre de Rennes? C'est en tout cas la piste que semblent suivre les gendarmes.

Mardi soir, 15 enfants et deux adultes, les accompagnantes, ont été hospitalisés à Rennes, dont trois en urgence absolue. En colonie de vacances en Ille-et-Vilaine, les enfants et deux accompagnantes emmenaient une vingtaine de poneys au champ. Mais sur le chemin, l’un des poneys a fait demi-tour, suivi par d'autres. Dans leur fuite, les animaux ont bousculé et renversé le groupe.

Seule une centaine de mètres séparent le centre équestre du champ. Et c’est sur le chemin qui les relie que les enfants ont été blessés par les poneys. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de cet accident. Et déjà, les gendarmes s’orientent vers une insuffisance au niveau de l’encadrement.

Les poneys pas reliés entre eux

Pour les 25 enfants de la colonie de vacances, il aurait fallu trois encadrants. Or, ils n’étaient que deux au moment de cette sortie. Deux jeunes femmes de 23 et 18 ans. Et puis, la vingtaine de poneys avec le groupe n’était pas rattachée par une longe. “Rien ne permettait donc d’assurer leur maîtrise”, précise le procureur de Rennes.

Malgré ces manquements, personne n’est encore mis en cause à ce stade. Mais les investigations se poursuivent pour déterminer d’éventuelles responsabilités dans ce drame.