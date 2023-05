Amiens: un petit-neveu de Brigitte Macron agressé, huit personnes interpellées

Un petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, a été victime d'une agression ce lundi soir à Amiens (Somme). Huit personnes ont été interpellées.

Petit-neveu de Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux a été agressé ce lundi soir à Amiens (Somme). Huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les faits se sont produits en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. D'après le père de la victime, le petit-neveu de Brigitte Macron et patron de la chocolaterie Trogneux a été reconnu et pris à partie par un groupe qui participait à une "casserolade" dans le centre-ville d'Amiens à l'issue de l'interview d'Emmanuel Macron au journal de 20h de TF1.

"Une dizaine de personnes se sont dirigées vers notre boutique du centre-ville d’Amiens après la prise de parole du président à la télévision. Ils faisaient partie d’un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l’hôtel de ville", explique le père de la victime au Courrier picard.

Les agresseurs l'ont frappé à la tête, aux bras et aux jambes, en injuriant "le président, son épouse et notre famille", avant de prendre la fuite quand trois voisins sont intervenus, a-t-il décrit à l'AFP.

"On a dépassé les bornes"

Jean-Baptiste Trogneux était ce mardi matin "en observation dans l'attente d'un scanner", a précisé son père. Avec cette agression, "on a dépassé les bornes, je suis effaré", a-t-il commenté.

Il a déploré qu'en dépit de l'absence "de tout lien financier" entre la chocolaterie Trogneux et le couple présidentiel, les établissements de cette marque dans les Hauts-de-France soient régulièrement visés en marge de manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'Etat.