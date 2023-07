Ardennes: un homme blessé par balle après une agression sur deux policiers

Un homme d'une cinquantaine d'années a été blessé par balle par un policier alors qu'il venait de tenter de poignarder plusieurs agents à Charleville-Mézières dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la procureure Magali Josse, le suspect a déjà fait plusieurs séjours en psychiatrie.

Un homme a été blessé par balle par un policier dans la nuit de dimanche lundi au commissariat de Charleville-Mézières (Ardennes), après avoir agressé au couteau deux de ses collègues, sans les atteindre, a indiqué la procureure de Charleville-Mézières dans un communiqué.

Cet homme d'une cinquantaine d'années "s'est présenté seul à l'accueil du commissariat" vers 1h50, a précisé la procureure Magali Josse, confirmant une information de L'Ardennais.

"Au cours de l'échange avec la fonctionnaire de police en charge de l'accueil, sur les motifs de sa venue, l'individu a sorti un couteau et a tenté de porter un coup à la gardienne de la paix", a-t-elle poursuivi.

Plusieurs séjours en psychiatrie

Un policier "est venu en renfort" et "l'individu a répété ses agissements à son encontre en tentant de lui porter un coup de couteau", a-t-elle poursuivi. Un troisième fonctionnaire de police "intervenant au secours de ses collègues, a fait usage de son arme à feu, à une seule reprise, blessant l'individu au niveau de la hanche".

"Les fonctionnaires de police ont de suite porté les premiers soins à l'individu, avant l'arrivée des services de secours" et "le mis en cause a été transporté à l'hôpital où il a été opéré", a indiqué Magali Josse. Le suspect a été hospitalisé en réanimation et n'a pas encore été entendu, a précisé à l'AFP Magali Josse. Il a selon elle déjà fait "plusieurs séjours en psychiatrie".

"Aucun fonctionnaire de police n'a été blessé physiquement par l'individu", a affirmé la procureure.

Le policier entendu en audition libre

Le parquet de Charleville-Mézières s'est dessaisi lundi au profit du pôle criminel de Reims pour les suites de l'enquête ouverte pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique".

L'IGPN a été saisie "afin de déterminer les circonstances exactes de la sortie et de l'usage d'une arme à feu par le fonctionnaire de police". Selon Mme Josse, le policier a été entendu en audition libre.