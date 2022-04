Auxerre: les policiers municipaux accusés d'organiser un "challenge" pour déloger les SDF

Polémique à Auxerre, où les policiers municipaux seraient récompensés pour déloger définitivement les marginaux et les SDF stationnés devant un supermarché de la ville.

Écrit au feutre vert dans le bureau de la police municipale d'Auxerre (Yonne), un tableau blanc présente le "Challenge Marginaux". La mission semble simple, il ne doit plus y avoir ni SDF ni routard, devant le Monoprix au 30 avril prochain. S’ils arrivent à les déloger, les agents seront récompensés par un sachet de meringues, un repas de cohésion, un chèque-cadeau ou encore un panier garni.

Choqué, le conseiller municipal d'opposition divers gauche, Rémi Prou-Méline, a donné l'alerte après avoir reçu des photos du "Challenge Marginaux" et a saisi le parquet d'Auxerre contre des pratiques qu'il juge illégales.

Le tableau du "Challenge marginaux" dans les locaux de la police municipale d'Auxerre © RMC Story

La mairie conteste être à l'origine de l'initiative

"J’ai été assez choqué. Donner de la nourriture à des policiers pour chasser des mal-nourris, c’est plus que lamentable et immoral au plus haut point, assure-t-il à RMC. Je constate comme tous les Auxerrois qu’il y a des marginaux et des SDF mais quelle politique sociale mettons-nous en œuvre au sein de la majorité ? Et bien malheureusement, rien".

Alors véritable challenge ou plaisanterie de mauvais goût ? De son côté, la mairie conteste être à l'origine de cette initiative. Quoi qu'il en soit, le parquet d'Auxerre a été saisi et pourrait ouvrir une enquête.