Belgique: le corps d'une octogénaire, disparue depuis deux ans, retrouvé grâce à Google Street View

Après deux ans de recherches, le corps d'une octogénaire a été retrouvé, le 14 octobre, grâce à Google Street View, en Belgique. En voulant revoir la configuration des lieux, les enquêteurs ont décidé d'utiliser ce site internet.

Paulette Landrieux, 83 ans, avait disparu le 2 novembre 2020, à Ardennes, près de Namur, en Belgique. Malgré de nombreux moyens dont une cinquantaine de policiers, des chiens pisteurs et un hélicoptère avec caméra thermique, aucune trace de cette grand-mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, n'avait été trouvée.

Le 14 octobre 2022, les enquêteurs se penchent sur le dossier et c'est là que, deux ans après, coup de théâtre. L'un d'eux décide de regarder sur Google Street View, qui permet de se déplacer à travers les rues comme si on y était. Son objectif: revoir la configuration des lieux et de l'habitation de la vieille dame.

Elle traverse la route et se dirige chez le voisin

Les enquêteurs réalisent alors que le jour de sa disparition, Paulette Landrieux a été filmée par une Google Car, une de ces voitures qui photographient toutes les rues.

On la voit donc traverser la route devant chez elle et marcher vers la maison de son voisin, en face.

Par conséquent, les policiers décident de retourner sur place. Il a fallu tronçonner, défricher une zone très boisée et qui n'avait pas été ratissée deux ans plus tôt. C'est là qu'était le corps sans vie de la disparue, sur un talus.

La fin du questionnement pour les proches

D'après le parquet de Namur, les constatations du médecin légiste ont permis d’écarter toute hypothèse criminelle. La vieille dame a donc peut-être fait un malaise, une chute ou s’est perdue dans ce bois très dense, au point que personne ne l'ait vu.

L'issue est tragique mais c’est au moins la fin du questionnement pour les proches de l’octogénaire, qui vont enfin pouvoir faire leur deuil.