Blocage de cinq sites pornographiques: la justice reporte sa décision

Attendue ce vendredi, la décision de la justice sur le blocage de cinq sites pornographiques a été reportée.

Le tribunal judiciaire de Paris a reporté ce vendredi sa décision concernant une demande de blocage de cinq des principaux sites pornographiques, dont Pornhub, dans l'attente de l'examen par le Conseil d'Etat de recours contre le décret qui impose une vérification de l'âge des visiteurs.

Cette mesure de "sursis à statuer" doit notamment permettre d'établir si l'absence de précisions dans la loi sur les modalités techniques permettant d'empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques respecte "le principe de sécurité juridique" des entreprises, et si les systèmes envisagés par le régulateur sont conformes à la réglementation sur les données personnelles, justifie le tribunal dans sa décision.

"Un scandale de santé publique"

"Deux millions d'enfants sont exposés chaque mois à des contenus pornos, la moitié des enfants de 12 ans y sont exposés. C'est révoltant, soulignait Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique, dans ‘Apolline Matin’ ce vendredi sur RMC et RMC Story. Le tribunal va rendre son verdict et je souhaite qu'il soit exemplaire et qu'il bloque ces cinq sites, pour que nos enfants soient enfin protégés. C'est un scandale de santé publique. Cela peut avoir des conséquences dramatiques: trouble du sommeil, de l'attention, de l'alimentation, conduites à risque..."