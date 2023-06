Bordeaux: le directeur de l'école privée retrouvé mort voulait "mettre fin à ses jours"

L'hypothèse du suicide est privilégiée après la mort du directeur de l'école primaire Saint-Genès à Bordeaux, ce lundi. Selon le parquet, il aurait laissé des écrits à ses proches et à la direction académique, évoquant son "mal-être" et sa "responsabilité" de n'avoir pas été "plus vigilant". Quelques jours plus tôt, un enseignant de cette école a été mis en examen et écroué pour agressions sexuelles aggravées.

Pascal D., le directeur de l'école primaire de l'établissement Saint-Genès à Bordeaux, est mort ce lundi. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, il se serait suicidé.

Dans la matinée, il avait "adressé un sms au directeur diocésain dans lequel il indiquait qu'il ne serait pas présent à la réunion prévue ce jour-là et qu'il allait mettre fin à ses jours". Dans l'après-midi, son corps a été découvert "sur les rails du train entre les gares de La Teste de Buch et Arcachon".

Un enseignant mis en examen et écroué

De plus, cet homme a adressé deux écrits à sa famille et à la Dasen (directeur académique des services de l'Éducation nationale). Il y évoquait "à la fois son 'mal-être', sa 'responsabilité' de n'avoir pas été 'plus vigilant' et sa volonté de 'mettre fin à ses jours'", précise le parquet de Bordeaux.

Quelques jours plus tôt, un instituteur de l'école dans laquelle Pascal D. était directeur, a été mis en examen et écroué pour des faits d'agressions sexuelles aggravées, voyeurisme et détention d'images pédopornographiques.

Le parquet indique, par ailleurs, qu'en "l'état actuel des investigations, aucun élément ne permet d'établir un quelconque lien entre le suicide du directeur et les faits reprochés à l'enseignant incarcéré".