Brest: le corps d'un homme de 43 ans retrouvé momifié dans son appartement

Le corps d'un homme de 43 ans, qui n'avait pas donné de signe de vie depuis mars 2022, a été retrouvé momifié chez lui à Brest.

Le corps momifié d'un homme de 43 ans a été retrouvé dans son appartement ce mardi par les pompiers de Brest (Finistère), révèle Le Télégramme. Le corps sans vie de son chat a également été retrouvé à ses côtés. Selon les premiers éléments, la victime n'avait pas donné signe de vie depuis le mois de mars dernier.

Sans nouvelles et inquiètes, sa mère et sa sœur, qui vivent à Grenoble à 1.000 km de Brest, avaient fini par mandater l'ARPD, l'Assistance et recherche de Personnes disparues qui a contacté le bailleur Brest Métropole Habitat, envoyant les pompiers qui ont fait la macabre découverte.

"Isolement social"

Dans le petit immeuble bien isolé de six appartements où vivait la victime, aucun voisin n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal, ni odeur suspecte, ni boîte aux lettres qui déborde. Pourtant, une odeur pestillentielle a envahi la cage d'escalier à l'ouverture de la porte de la résidence du défunt.

"C’est une histoire très triste qui traduit l’isolement social que vivent beaucoup de gens aujourd’hui. Les voisins ne se parlent plus et ne se regardent plus surtout", déplore au Télégramme, Brigitte Perrigault, la référente régionale de l’ARPD.