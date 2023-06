Bretagne: un homme décède, écrasé en enterrant son cheval

Un homme de 58 ans est décédé, lundi, alors qu'il voulait enterrer son cheval, près de Rennes, en Bretagne. La victime a été écrasé par son animal.

Après la mort de son cheval, un homme âgé de 58 ans a voulu l'enterrer près de chez lui, à Rheu, dans les alentours de Rennes, en Bretagne. Mais il est décédé, écrasé par son animal, selon des informations révélées par Ouest France.

Lundi matin, l'homme a tenté d'inhumer son cheval à l'aide d'une tractopelle, le cadavre de son animal se trouvant dans le godet de l'engin. Selon les premiers éléments de l'enquête, dont Ouest France a pris connaissance, la victime aurait été écrasée par le corps du cheval, tombé du véhicule, touchant sa cage thoracique.

La victime en arrêt cardio-respiratoire

Coincé sous l'animal, l'homme ne pouvait plus respirer. Les secours, prévenus par un proche de la victime qui a découvert la scène, n'ont rien pu faire. La victime se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoires à leur arrivée, et le ranimer n'a pas été possible.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer avec plus de précision les causes exactes de cet incident.

La victime s'apprêtait à réaliser un acte illégal. Selon la législation, il est strictement interdit d'enterrer un animal pesant plus de 40 kg sur sa propriété. Dans son cas, la victime aurait pu se tourner vers un cimetière pour animaux ou un centre de crémation.