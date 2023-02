"C'est ahurissant": un maire jugé après avoir refusé un mariage à cause d'un cortège dangereux

Alors qu'il devait célébrer un mariage, Thibaud Philipps, le maire LR d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), avait choisi d'annuler la cérémonie car le cortège nuptial multipliait les infractions dans les rues de la ville. Aujourd'hui, il comparaît devant la justice, poursuivis par le couple.

Le mariage est annulé et un élu se retrouve devant la justice. Le 8 octobre dernier, Thibaud Philipps, le maire LR d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), refuse de célébrer un mariage après plusieurs incidents dans le cortège nuptial. Dans les rues de la commune, de grosses cylindrés bafouent toutes les règles du code de la route, certains invités barrant des rues, et l'un d'eux, le frère de la mariée, tire même des coups de feu en l'air avec un pistolet d'alarme.

Dans la foulée, et alors qu’une cinquantaine d’invités ont pris place dans la salle dédiée aux cérémonies, la police évacue les lieux dans le calme. À l'extérieur, sur le parvis, les trois personnes qui se trouvent à bord de la voiture d’où les coups de feu ont été tirés sont interpellées.

"J'ai estimé qu'on ne pouvait aller contre les règles et bénéficier du service public"

Aujourd'hui, pourtant, c'est le maire qui se retrouve face à la justice, assigné par le couple dont le mariage a été annulé. Les deux plaignants lui réclament 10.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros de frais de justice. "Ce jour-là, j'ai estimé qu'on ne pouvait aller contre les règles et bénéficier du service public, et là c'est la maire qui se retrouve devant le tribunal", déplore ce lundi Thibaud Philipps dans "Apolline Matin" sur RMC et RMC Story.

Il évoque des tirs avec un pistolet d'alarme donc, mais aussi des rues bloquées avec des rodéos à l'intérieur de la ville. Des comportements "inacceptables" pour l'élu.

L'auteur des tirs condamné à 500 euros d'amende et un stage de citoyenneté

Alors pourquoi se retrouve-t-il devant la justice ce mardi? "C'est ahurissant que le maire qui a agi en toute légitimité se retrouve poursuivi", déplore Thibaud Philipps, assurant avoir proposé au couple de revenir pour se marier. "Ils ne sont pas venus, ils sont juste allés faire la procédure judiciaire au lieu de repasser voir mes services et de pouvoir rebénéficier d'un mariage dans des conditions beaucoup plus calmes et sereines", ajoute Thibaud Philipps.

Devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ce mardi, le maire d'Illkirch-Graffenstaden se dit prêt à défendre sa position. "Je défendrai ma position, qui est légitime et rentre dans le cadre de mon pouvoir de police. Et dans le même cas, je referai la même chose", assurant que l'auteur des tirs, le frère de la mariée, interpellé pour avoir tiré avec un pistolet d'alarme, n'a écopé que de 500 euros d'amende et d'un stage de citoyenneté après avoir être passé en comparution immédiate.