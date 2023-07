"C’est inacceptable": Gérald Darmanin s'attaque à l'utilisation du tutoiement par les policiers

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reconnu devant le Sénat ce mercredi que certaines choses pouvaient être améliorées dans la police. Il dénonce certaines pratiques comme le tutoiement et a promis la généralisation des caméras-piétons, y compris pour les motards.

Gérald Darmanin a été longuement auditionné ce mercredi après-midi, par les sénateurs de la commission des lois. Il a notamment été question des émeutes de ces derniers jours, et de la stratégie du gouvernement pour rétablir l'ordre. Questionné sur les éventuelles failles de la police, il s'est aussi engagé à continuer de déployer les caméras-piétons, que les agents portent sur leur uniforme.

Et s’il a reconnu que les choses peuvent être améliorées au sein de la police, pas question de généraliser. "C'est un policier qui est mis en examen", insiste Gérald Darmanin, pas tous. Pour autant, il concède qu'il y a des choses à améliorer, sur la formation, sur la sélection des jeunes policiers et sur certaines pratiques des agents, comme le tutoiement.

Invité d'"Apolline Matin" ce jeudi sur RMC et RMC Story, Matthieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, assure que ce n'est pas le sujet principal dans la police aujourd'hui.

"Je vouvoie les personnes lors des contrôles parce que ça permet d’imposer un respect et une distance. Maintenant, quand on connaît certains jeunes parce qu’ils font des conneries, ou parce qu’on patrouille dans des secteurs qu’on connaît bien, on peut arriver au tutoiement. On a la même question au sein de notre hiérarchie policière. Il y a des officiers qui tutoient leurs collaborateurs, des commissaires aussi. Moi, je tutoie les officiers avec qui je travaille, par exemple. Mais de toute façon, je ne pense pas que ce soit le problème majeur de notre institution", estime-t-il.