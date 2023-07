Emeutes: "Beaucoup de Kevin et Mattéo", pas "d'explication identitaire" selon Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a profité de son audition au Sénat ce mercredi pour revenir sur le profil des émeutiers. Il a confirmé que la plupart sont jeunes, inconnus des services de police, et que 90% sont de nationalité française.

Après les émeutes de ces derniers jours qui ont fait suite à la mort de Nahel, tué par un tir de policier à Nanterre après un refus d'obtempérer, Gérald Darmanin a été longuement auditionné ce mercredi après-midi, par les sénateurs de la commission des lois. Il a notamment été question des émeutes de ces derniers jours, et de la stratégie du gouvernement pour rétablir l'ordre. Le ministre de l’Intérieur a également donné des éléments plus précis sur le profil des émeutiers qui ont été interpellés.

Au total, ce sont plus de 3.500 suspects qui ont été interpellés depuis le 27 juin, dont une grande partie, plus de 1.500, à Paris et en petite couronne. Le ministre juge lui-même que leur sociologie "interroge". Car la moyenne d’âge est jeune, autour de 17 ans. Un tiers sont des mineurs, pour la plupart très jeunes. Le plus jeune d’entre eux n'a que 11 ans. Dans presque les deux tiers des cas, ces émeutiers n'avaient aucun casier judiciaire, et n'étaient pas connus des services de police.

Entre 8.000 et 12.000 émeutiers

À la question posée par une sénatrice sur leur origine, issue de l'immigration ou non, Gérald Darmanin répond avec des chiffres: 90% des interpellés sont de nationalité française, 10% sont étrangers. "Je ne suis pas naïf", ajoute Gérald Darmanin, mais il ne voit pas "d'explication identitaire". "Oui, il y a des gens qui apparemment pourraient être issus de l'immigration, explique Gérald Darmanin. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et Mattéo, si je peux me permettre."

Au total, Beauvau chiffre le nombre d'émeutiers entre 8.000 et 12.000. "Ce ne sont pas des centaines de milliers de personnes qui se sont rebellés contre la République", estime le ministre de l'Intérieur.