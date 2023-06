"C'est lamentable": le choc d'une famille après les profanations et les vols dans des cimetières

Plusieurs caveaux ont été ouverts dans deux cimetières de Charente-Maritime. C'est le cas de celui abritant des membres de la famille de Michel, à Tugéras-Saint-Maurice. Il confie à RMC son indignation et sa stupéfaction.

Des caveaux ont été ouverts dans les cimetières des communes de Tugéras-Saint-Maurice et Chartuzac, en Charente-Maritime. Selon les premiers éléments de l'enquête, des cadavres ont été manipulés par les auteurs des faits. Dans les deux communes, ces profanations suscitent l'émoi.

Au total, 17 caveaux ont été profanés dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi les caveaux concernés, celui de la famille de Michel, abritant les dépouilles des grands-parents de sa femme, de sa belle-soeur, de sa belle-mère et de son beau-père, ancien maire de la commune de Tugéras-Saint-Maurice.

"C'est impensable qu'on s'en prenne à des morts"

"C'est un écœurement total, c'est lamentable, je suis très, très choqué", déplore-t-il au micro de RMC. "Je ne comprends pas qu'on s'en prenne à des morts, c'est épouvantable. Tout ça pour récupérer quoi, une bague ou une alliance? On n'est plus au temps des pharaons. C'est impensable qu'on s'en prenne à des morts, à l'ancien maire de la commune, s'il veut des bijoux, ils n'ont qu'a allé dans une bijouterie", ajoute Michel, qui est depuis retourné au cimetière, où tout a été remis en ordre.

Au total, 11 cercueils ont été ouverts à Chartuzac, tandis qu'à Tugéras-Saint-Maurice, six cercueils ont été sortis de caveaux et ouverts et "une dizaine de cercueils ont été fouillés à l'intérieur de caveaux", a expliqué le procureur de Saintes Benjamin Alla dans un communiqué.

Une enquête pour "violations de sépulture accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre" et "vols en réunion" a été ouverte. Selon le procureur, qui assure qu'aucun tag ni dégradation de croix ou d'élément funéraire n'a été relevé, "au moins deux individus" auraient commis les profonations.