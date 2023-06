Concert empêché par des intégristes dans une église à Carnac: deux personnes seront jugées en 2024

Deux personnes seront jugées pour atteinte à la liberté d'expression et violence volontaire après des incidents dans une église de Carnac (Morbihan) provoqués par des catholiques intégristes bretons opposés à la tenue d'un concert, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Lorient.

Le 13 mai dernier, à Carnac (Morbihan), une trentaine de militants catholiques intégristes bretons proches de Civitas ont manifesté pour empêcher la tenue d'un concert à l'église Saint-Cornély. Deux de ces manifestants, "un homme de 29 ans vivant dans le Morbihan" et "une femme venue d'un département voisin", ont été identifiées au cours des investigations menées par la gendarmerie de Carnac, précise dans un communiqué le procureur de la République de Lorient Stéphane Kellenberger, confirmant une information de Ouest-France.

Elles seront jugées le 13 mars 2024 pour manifestation non autorisée et "entrave concertée et avec menace à l'exercice de la liberté d'expression" pour lui, et pour violence volontaire pour elle.

Une élue municipale giflée

Le maire de Carnac Olivier Lepick a porté plainte après que plusieurs dizaines de manifestants proches de l'organisation catholique intégriste Civitas ont empêché la tenue d'un concert d'orgue. Une élue municipale a été giflée aux cris de "arrière Satan!", selon le maire, et ce dernier a dû annuler le concert auquel les manifestants reprochaient de programmer une œuvre profanatoire. Une enquête avait été ouverte après ces incidents.

Selon le procureur, l'homme de 29 ans a évoqué devant les enquêteurs une "action spontanée mais niait toute entrave". La femme a quant à elle admis avoir pu "'légèrement pousser' une personne, sans avoir su qu'il s'agissait d'une élue municipale".