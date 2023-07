Défilé du 14-Juillet: la parade militaire est-elle ringarde?

Certaines voix plaident pour la fin du défilé militaire du 14-Juillet, notant que ces parades sont surtout l'apanage des "dictatures militaires". Malgré tout, le défilé militaire rassemble chaque anéne 10 millions de téléspectateurs.

Le défilé militaire du 14-juillet c'est une tradition française qui dure depuis 1880. Mais alors que le défilé fête cette année ses 143 ans, ce rendez-vous a-t-il encore du sens? Faut-il défendre la tradition ou dépoussiérer l'événement que certains jugent ringard ou anachronique?

Alain Rufalo porte-parole du Mouvement pour une alternative non-violente, regrette que le 14-Juillet "soit confisqué par l'institution militaire". "Ce n'est pas l'armée qui a pris La Bastille, c'est le peuple qui l'a prise à l'armée", rappelle-t-il ce vendredi sur RMC et RMC Story.

"Je ne conteste pas que notre pays ait une armée, je conteste l'idée du défilé militaire en lui-même. Les pays qui ont des défilés militaires sont des dictatures. On est dans la culture de guerre", dénonce-t-il.

"Un moment où la nation se réunit de manière festive"

Le défilé reste populaire et réunit encore plus de 10 millions de Français devant leur télévision: "Ce défilé vient aussi de 1790 et la Fête de la célébration, cette mise en scène permet à tout le monde de se retrouver", défend de son côté le général Olivier Kempf. "C'est un moment où la nation se réunit de manière festive", ajoute-t-il alors que les célébrations du 14-Juillet réunissent aussi autour de bals populaires et de feux d'artifice.

"Ceux qui parlent de ringardise manquent de détente, c'est ringard de dire que tout est ringard", ajoute le militaire.

Le défilé rassemble 6.500 participants, dont 5.100 à pied. Plus de 60 avions, dont des appareils étrangers, 28 hélicoptères, 157 véhicules et 62 motos défilent en compagnie des 200 chevaux de la Garde républicaine. Le nouveau blindé léger Serval doit défiler aussi pour la première fois. En 2014, l'association Contribuables associés avait évalué le coût du défilé à 3,5 millions d'euros.