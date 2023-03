Des aides-soignantes abandonnent leur poste pour aller en boite, la fête vire au cauchemar

Dans l’Oise, des aides-soignantes ont abandonné leur service pour aller faire la fête en boite de nuit. Mais elles ont eu un grave accident de la route au retour et l’une a eu un bras sectionné.

Des aides-soignantes d’un hôpital psychiatrique qui abandonnaient leur service de nuit pour aller en discothèque… Cela se passe à Clermont, dans l’Oise, au sein du Centre hospitalier isarien, une structure psychiatrique. Deux aides-soignantes, en service de nuit, ont tout simplement quitté leur poste et leurs patients, pour aller boire et s’amuser en boîte, en pensant revenir discrètement à l’hôpital, ni vues ni connues, en fin de nuit. Sauf que rien ne s’est passé comme prévu.

Sur la route du retour, en faisant la course avec une autre voiture, celle qui conduisait - alcoolisée et sous l’empire de la drogue - a eu un terrible accident. Elle a été blessée et sa collègue a eu un bras sectionné et des fractures du bassin. Elle a dû être héliportée au CHU d’Amiens.

Le mari demande le divorce

Une enquête judiciaire a été ouverte. Mais comme l’accident a aussi révélé leur absence au travail, la direction de l’hôpital psychiatrique a ordonné une enquête administrative. Elle soupçonne ces aides-soignantes d’avoir déjà fait ce type de virées nocturnes par le passé. Combien de fois? Qui était au courant? Cela fera partie de l’enquête.

En attendant, les deux employées blessées seront suspendues provisoirement à l’issue de leur arrêt maladie, avant un futur conseil de discipline. Quant au mari de l’aide-soignante grièvement blessée, il va demander le divorce. Il a lui aussi découvert que sa femme passait la nuit en boîte… et non pas sur son lieu de travail.