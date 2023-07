Emeutes: 3.200 interpellations depuis la mort de Nahel, avec un âge moyen de 17 ans

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné ce lundi les derniers chiffres relatifs aux arrestations effectuées par les forces de l'ordre depuis le début des violences urbaines.

Gérald Darmanin a indiqué ce lundi midi que plus de 3.200 personnes ont été interpellées par la police et la gendarmerie, entre mardi et dimanche, lors des cinq nuits d'émeutes consécutives à la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier, dont 60% n'étaient pas connues de la police.

"Il y en a 60%, sur ces 3.200, qui n'ont aucun antécédent judiciaire, qui ne sont pas connus des services de police" et "n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle", a-t-il souligné lors d'un déplacement à Reims.

17 ans de moyenne d'âge

La moyenne d'âge des personnes interpellées est de "17 ans, avec parfois des enfants, il n'y a pas d'autre mot, de 12-13 ans, qui étaient des pyromanes ou qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont attaqué des élus", a-t-il également souligné.

Il a insisté sur "la responsabilité des parents, de la famille" dans la surveillance de ces jeunes, "parce que ce n'est pas à la police nationale ou à la gendarmerie ou au maire ou même à l'Etat de régler le problème quand un enfant de 12 ans met le feu à une école".

Le ministre dit avoir constaté, à l'issue d'une nuit de dimanche à lundi où aucun incident majeur n'a été signalé, que "l'ordre" était "en train d'être rétabli", "grâce à une fermeté qui a été affichée". Mais "les policiers et les gendarmes, à la demande du président de la République, continueront à être extrêmement mobilisés dans les prochaines nuits", a-t-il ajouté.

20 millions d'euros pour réparer les caméras

Il a par ailleurs annoncé avoir débloqué 20 millions d'euros pour remettre en place "dès la fin de l'été" les "caméras de vidéoprotection" cassées lors des émeutes. "L'argent de l'Etat est à la disposition des maires de France", a-t-il dit.

En cinq nuits d'émeutes jusqu'à dimanche matin, la place Beauvau a comptabilisé quelque 5.000 véhicules incendiés, 10.000 feux de poubelles, près de 1.000 bâtiments brûlés ou dégradés, 250 attaques de commissariats ou de gendarmeries et plus de 700 membres des forces de l'ordre blessés.

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard et la mort de Nahel à Nanterre le 27 juin ont choqué jusqu'au sommet de l'Etat, embrasé le pays et résonné bien au-delà des frontières françaises.

