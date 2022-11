États-Unis: un gigantesque réseau de vol de pots catalytiques démantelé par le FBI

Le FBI a démantelé un réseau national de vol de pots catalytiques. Une petite entreprise familiale qui vend à une entreprise nationale, pour des profits énormissimes: 545 millions de dollars.

Le FBI vient de démanteler un réseau national de vol de pots catalytiques. Des maisons, des comptes bancaires, du cash, des voitures de luxe ont été saisis simultanément dans neuf États des États-Unis pour un total de 545 millions de dollars. Tout part de la Californie. Du soleil, des palmiers, des grosses voitures et une véritable flambée de vols de catalyseurs: 1.600 pots y sont volés chaque mois, selon le FBI.

Le pot catalytique, est un élément qui filtre les gaz des pots d’échappements. Ils contiennent des métaux rares, comme le platine, le palladium et surtout, le rodhium, le métal le plus cher au monde, qui coûte environ 700 euros le gramme. Ils ne comportent pas de numéro de série et sont rapides à voler, ce qui les rend très intéressants pour les escrocs.

Un travail de famille puis un réseau national

C'est notamment le cas de cette famille californienne, condamnée par un jury, qui rachetait des pots volés à des criminels locaux avant de les vendre à prix d'or à une entreprise dans le New-Jersey pour qu'ils soient traités. Cette entreprise, DG Auto, est un des leaders du rachat de catalyseurs dans la région, selon leur site. Ils ne sont manifestement pas très regardants sur la provenance de la marchandise et ont payé plus de 38 millions de dollars à la famille californienne, pour des pots qu'ils savaient volés.

Sauf que cette famille était loin d'être les seuls clients de DG Auto. Cette entreprise a vendu les poudres de métaux rares récupérés de pots, sciemment volés dans neufs États différents, à 13 entreprises, pour plus de 545 millions de dollars, à une raffinerie. En tout, 21 personnes ont été arrêtées ou inculpées dans cinq États différents pour leur rôle dans ce réseau criminel d'envergure nationale.