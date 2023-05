Etats-Unis: une adolescente enlevée et retrouvée grâce à une série Netflix

Il y a six ans, Kayla Unbehaun était enlevée par sa mère. Depuis, elle a fait l'objet d'un épisode d'une série Netflix sur les affaires non résolues. Et grâce à cet épisode, la petite fille a été retrouvée, à 1.000 km du lieu de son enlèvement.

C'est l'histoire d'une ado enlevée et finalement retrouvée six ans plus tard, grâce à Netflix. Cette adolescente, c'est Kayla Unbehaun. Il y a six ans, cette petite Américaine est en visite chez sa mère. Ses parents sont séparés, et son père a la garde complète de l'enfant. Mais lorsqu'il se présente chez son ex-femme pour récupérer Kayla après un week-end mère-fille au camping, il n'y a personne.

Mère et fille se sont tout simplement volatilisées. Il signale alors leur disparition aux autorités: pour lui, c'est un "enlèvement". La police lance des recherches mais l'enquête piétine, les années passent et aucune piste n'aboutit, malgré les efforts du papa et de la police locale.

L'adolescente reconnue à plus de 1.000 km de son lieu d'enlèvement

L'affaire Kayla devient un "Cold Case", jusqu'à faire l'objet d'un épisode de Unsolved Mysteries, une série Netflix aux Etats-Unis, qui racontent des affaires non résolues... L'émission en est déjà à sa troisième saison et des milliers d'Américains en sont des adeptes assidus.

C'est le cas d'une vendeuse d'un magasin de vêtements à Asheville, en Caroline du Nord. La semaine dernière, elle voit rentrer une femme et sa fille dans son magasin de vêtements, plus de 1.000 km au sud de Wheaton, le lieu l'enlèvement de Kayla. Elle vient de regarder l'épisode consacré à Kayla et pense la reconnaître. La vendeuse prévient les autorités, qui retrouvent Kayla. Sa mère leur présente d'abord une fausse identité pour elle et sa fille, avant d'être formellement identifiée. Elle a été inculpée d'enlèvement d'enfant. Kayla, elle, a retrouvé son père.