200.000 euros envolés en 6 mois: une ancienne institutrice de 96 ans arnaquée

En 6 mois, Eugénie, 96 ans, ancienne institutrice, a été arnaquée de près de 200.000 euros. Les économies d'une vie envolées en un rien de temps a cause de deux escrocs.

Tout commence par le coup de fil d’un service bidon d’Orange. L'homme lui explique qu'elle a 500 euros d'impayés et qu'on risque de lui couper sa ligne et qu'une avocate va lui téléphoner pour régler ce litige. L'avocate l'appelle ensuite et lui propose de s'occuper de son dossier en échange d'importantes sommes d'argent, tout en assurant qu'elle sera entierement remboursée par la suite.

Jusqu'à mettre en vente son appartement...

C'est ainsi que commence la grande distribution : pendant l’été 2021, Eugénie retire en trois fois 38.500 euros, pactole qu’elle remet en mains propres à l'avocate. Plusieurs virements de 10.000 euros sont réalisés vers un compte en Belgique, et, pendant des semaines, Eugénie retire quotidiennement 500 euros qu'elle remet à un homme qui l'attend en bas de son immeuble, prétextant qu'il faut payer l'avocate. Toujours avec la promesse d'être remboursée.

Eugénie va même jusqu'à mettre en vente son appartement début 2022. L'avocate lui demande 45.000 euros en plus...

Placée sous curatelle

La spirale de l'arnaque prend fin quand un proche d'Eugénie apprend la nouvelle, il lui conseille de porter plainte. 60.000 euros sont récupérés juste à temps, mais aucune trace des escrocs. La plainte est finalement classée sans suite en septembre 2022.

La banque assure que toutes les recommandations d'usage ont été transmises à sa cliente. Eugénie elle est placée sous curatelle: "Je me suis fait à l’idée que je ne reverrai jamais cet argent", résume-t-elle dans un témoignage recueilli par Le Parisien. Elle réserve désormais le restant de ses économies à des œuvres de charité.