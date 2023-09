"8 Passengers": Ruby Franke, une influenceuse "famille nombreuse", arrêtée pour maltraitances

Une mère "influenceuse" sur les réseaux sociaux suivie par des millions de personnes a été arrêtée pour des soupçons de maltraitance sur ses enfants. Malnutri, l'un d'eux s'était enfui chez les voisins pour réclamer à boire.

Sacré paradoxe. C'est grâce à ses enfants que Ruby Franke est devenue célèbre sur YouTube. Cette femme de 41 ans résidant dans l'Utah publiait son quotidien de famille nombreuse en mettant en scène ses six enfants et son mari, sur sa chaîne intitulée "8 Passengers" (8 passagers), très populaire aux USA.

Elle y donnait aussi des conseils et des méthodes éducatives pour le moins controversées, particulièrement sévères et strictes. Elle conseillait notamment la privation de nourriture et les châtiments corporels, comme le rappelle le Washington Post.

Déjà signalée par la fille aînée, il y a deux ans

Il y a deux ans déjà, plusieurs signalements avaient été faits par des internautes, à propos de soupçons de maltraitance, mais sans réel changement. La plus âgée des enfants, Shari Franke, a pourtant publiquement coupé l'année dernière les liens avec sa mère. Elle dénonce ses méthodes d'éducation.

Mais il aura fallu que la semaine dernière, l'un des fils de l'influenceuse, âgé de 12 ans, s'échappe de chez lui et aille sonner chez le voisin pour faire évoluer la situation.

Emacié, malnutri, l'enfant réclamait de la nourriture et de l'eau. La police a découvert chez Ruby Franke un autre enfant, une petite fille de 10 ans, tout aussi mal en point. Tous les deux présentaient aussi des plaies ouvertes sur les poignets, stigmates de punitions, et avaient du scotch sur les bras et les jambes. Ils ont été directement conduits à l'hôpital.

Finalement, tous les enfants présents ont été pris en charge. Leur mère, Ruby Franke elle, a été arrêtée et placée en détention. Et la chaîne YouTube aux 2 millions d'abonnés a été bannie.