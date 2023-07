Accident de structure gonflable au Wonderland Waterpark: le père âgé de 35 ans est mort

Un père de famille a trouvé la mort dimanche dans un petit parc d’attraction aquatique du Var, à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume, après un accident de structure gonflable qui s'est envolée.

Le maire de Saint-Maximin (Var) a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi la mort d'une des deux victimes de l'accident de structure gonflable intervenu dimanche. Plusieurs enfants profitaient du soleil lorsqu’une une structure gonflable de 20 mètres de long et de large s’est envolée à cause du vent.

À l’intérieur se trouvaient un père de 35 ans et sa fille de 3 ans et demi, ils ont été transportés sur plus de 50 mètres.

"J'ai refusé de communiquer plus tôt sur ce sujet par décence vis à vis des victimes de ce drame, mais ce soir je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à la maman présente sur les lieux, qui a fait preuve d'un courage remarquable, ainsi qu'à tous les membres de la famille", a écrit le maire de la ville sur Facebook.

Les deux victimes, grièvement blessées, étaient en arrêt cardiorespiratoire pendant 30 minutes après l'accident. Elles ont retrouvé une activité cardiaque grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et du Samu.

L'homme et l'enfant avaient été transportés à l'hôpital par hélicoptère et sont toujours dans un état grave. Finalement le père n'a pas survécu à ses blessures.