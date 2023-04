Avalanche en Haute-Savoie: dans le village des Contamines-Montjoie, les habitants sous le choc

Parmi les victimes de l'avalanche qui a fait six morts ce dimanche dans les Alpes, deux sont des guides de haute-montagne. L'un d'eux était même originaire des Contamines-Montjoie, village au-dessus duquel a eu lieu l'avalanche. Sur place, ceux qui le connaissaient sont sous le choc.

Deux corps supplémentaires ont été retrouvés ce lundi après l'avalanche qui a emporté trois groupes de skieurs dimanche dans les Alpes, portant le bilan à six morts. Les autorités ont annoncé qu'il s'agissait probablement du bilan définitif de ce drame qui s'est déroulé au glacier de l'Armancette, à proximité de la station de ski des Contamines-Montjoie.

Les recherches ont été arrêtées lundi midi. Huit personnes s’en sont sorties indemnes et une a été légèrement blessée.

Parmi les victimes, se trouve Clément Jacquemou, l'un des deux guides de haute-montagne emporté par l'avalanche. Il a grandi aux Contamines-Montjoie. L'un de ses amis proches est particulièrement touché.

“Les Contamines, c’est un petit village donc tout le monde se connaît. Quand on a grandi là, on fait partie du village et c’est encore plus un choc, on va dire”, confie-t-il.

Plus qu'un guide, c'est un enfant du village que pleurent les Contamines-Montjoie, comme l’explique Élisabeth Mollard, la première adjointe au maire de la commune. “Le guide local était quelqu’un qui était très apprécié. Nous on l’avait connu petit. Enfin c’était un chouette type, un jeune papa de deux petits enfants en plus. Le village est très choqué”, appuie-t-elle.

"C'est difficile de comprendre"

Accompagné d'un autre guide de Saint-Gervais, rien ne pouvait laisser imaginer un tel drame. Olivier Begain, président de la compagnie des guides des Contamines-Montjoie, explique que tout était réuni pour que la randonnée se déroule sans accroc.

“Ce sont deux guides qui travaillent depuis longtemps à la compagnie. Donc ce ne sont vraiment pas des amateurs, c’étaient de vrais pros. Tous les signaux étaient au vert, toutes les courses étaient bonnes. On n’avait eu aucun retour négatif sur cet itinéraire donc pour nous, c’est difficile de comprendre”, pointe-t-il.

Ce dimanche, jour du drame, le niveau d'alerte avalanche était de niveau 2, donc un risque limité. Parmi les autres victimes, se trouvent un couple de quadragénaires originaire de la banlieue lyonnaise, une jeune femme originaire du Beaufortain, en Savoie, et un jeune Lillois, tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Une enquête est désormais menée pour comprendre les circonstances de ce drame. La coulée de neige de 500 mètres de large a dévalé la montagne sur 1.600 mètres de dénivelé.