"Ca prend tout sur son passage": un témoin de l'avalanche mortelle en Haute-Savoie raconte sur RMC

Témoignage RMC - Pierre Bavoux était présent sur le glacier dimanche en Haute-Savoie lorsqu'une énorme avalanche s'est déclenchée. Celle-ci a fait au mois 4 morts. Le témoin raconte ce qu'il a vu sur RMC.

Une avalanche a fait au moins quatre morts et un blessé en Haute-Savoie. Un des bilans les plus meurtriers en France ces dernières années. Deux personnes sont encore portées disparues.

Le drame s'est déroulé dimanche matin sur la commune des Contamines-Montjoie au glacier d'Armanette, dans le massif du Mont-Blanc. L'avalanche avait un dénivelé de 1600 mètres et une largeur de 500 mètres. Huit personnes sont sorties indemnes, mais des recherches sont toujours en cours. Elles vont reprendre ce lundi matin à 7h.

L'hélicoptère de la Sécurité Civile et celui de la gendarmerie ont été déployés. Des chiens dédiés à la recherche dans les avalanches sont aussi sur place.

Pierre Bavoux, présent sur le glacier lors de l'avalanche, a vu le drame se dérouler sous ses yeux. Il détaille la scène pour RMC.

“Ça n'a pas duré plus de 30 à 40 secondes. Mais surtout, on ne se rend pas compte parce qu’il n’y a aucun bruit. Ça va à vitesse grand V. L’avalanche est partie de haut et ça prend tout sur son passage. Il y a comme un gros nuage de fumée. On a vu au bout de 10 minutes un hélicoptère arriver et 20 minutes après un second. Et au niveau du refuge, les gars n’avaient pas vu l’avalanche donc ils n’avaient pas vu l’avalanche. C’est là qu’ils ont pris les jumelles et qu’ils nous ont dit ‘oh, mais il y a des gars là-haut’, explique ce témoin.