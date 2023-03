Bac: un lycéen de 19 ans est mort après un malaise cardiaque en pleine épreuve à Lille

Un lycéen de 19 ans est mort après un malaise cardiaque en plein examen du baccalauréat à Lille, ce mardi. Des élèves dénoncent un manque de réactivité.

Un lycéen de 19 ans, qui passait une épreuve du baccalauréat STMG, a fait un malaise cardiaque en plein examen ce mardi à Lille. Cet élève du lycée Gaston Berger est ensuite décédé à l'hôpital dans la soirée. Selon franceinfo, le garçon souffrait d'une cardiopathie sévère et était équipé d'un pacemaker.

Certains élèves dénoncent auprès de La Voix du Nord un manque de réactivité des surveillants.

"On leur disait de se rasseoir, de continuer le bac"

"Il y avait huit adultes dans la salle. Les élèves se levaient pour aller voir ce qu’il avait, on leur disait de se rasseoir, de continuer le bac", dénonce un lycéen qui était dans la même salle, assurant qu'une élève l'a quand mis en position latérale de sécurité, avant que la CPE ne prévienne les secours.

Dans un communiqué, publié ce mercredi 22 mars, le rectorat a confirmé la mort du jeune homme et la rectrice de l’académie a présenté ses "très sincères condoléances à la famille et aux proches de l'élève et apporte son soutien aux équipes de l'établissement."