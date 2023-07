"C’était de l’or": les voisins de l'homme tué pendant la cavale d'un détenu sont sous le choc

Avant son interpellation ce mardi près d'Angers, le fugitif de 42 ans est soupçonné d'avoir tué une femme de 40 ans ainsi qu'un homme de 72 ans. Il aurait également volé le véhicule de ce dernier. Il est aussi suspecté d'avoir tenté de tuer une femme enceinte par strangulation.

Le détenu soupçonné d’avoir commis deux meurtres et une tentative de meurtre dans les Pays de la Loire pendant sa cavale a été interpellé ce mardi en début d’après-midi à Avrillé, dans l'agglomération d'Angers.

Recherché depuis le 20 juin, l’homme de 42 ans, qui purgeait une peine dans la prison d’Argentan, avait profité d’une permission pour prendre la fuite. Il a été localisé après avoir commis un vol de nourriture sur un chantier. Pour échapper aux forces de l'ordre, le fugitif a sauté du 3e étage, où il a été repéré.

L’un de ces meurtres a eu lieu dans le village de Chailland (Mayenne), dimanche. Jean-Claude Havard, ancien garagiste à la retraite, a été tué devant sa maison. Un choc dans cette petite commune. Depuis trois jours, Dominique ne sort pas, ne dort plus parce qu’en regardant la maison de son voisin, fleurie, bien arrangée, où la vie s’est arrêtée, il y a cette question qu’il ne cesse de se poser.

“Ce n’est pas possible, c’est incroyable. Il n’y avait pas une journée ou une semaine sans qu’on se voit. Et là, il n’y a plus personne. Je me demande pourquoi il s’est attaqué à eux? Mais bon, on pourra se poser la question 100 ans, il sera parti et ce sera toujours pareil”, confie-t-il.