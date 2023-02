Chantage à la sextape contre Aya Nakamura: 250.000 euros réclamés pour ne pas diffuser les images

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée du monde, a été victime fin décembre d'un cambriolage. Depuis, un homme menace de diffuser des vidéos intimes.

Tout commence fin décembre. Juste après les fêtes de Noël, Aya Nakamura est victime d’un vol. Un cambriolage dans sa résidence en banlieue parisienne. Selon le JDD, deux personnes pénètrent à l’intérieur et dérobent plusieurs objets. Le butin: des vêtements de luxe et de l’argent pour un préjudice estimé à 200.000 euros.

La chanteuse ne s’en aperçoit pas tout de suite, mais deux tablettes numériques font également partie des biens volés. Des tablettes sur lesquelles la reine de la pop française aurait enregistré plusieurs vidéos intimes.

Enquête ouverte

A peine un mois plus tard, Aya Nakamura reçoit plusieurs appels. Au bout du fil, un homme. De plus en plus menaçant. Il lui décrit d’abord certaines scènes de ces vidéos intimes, avant de lui réclamer de l’argent: 250.000 euros pour garder le silence et ne pas diffuser les "sextapes" sur les réseaux sociaux, où la chanteuse cumule un nombre d’abonnés impressionnant: près de 7 millions sur Youtube, 6 millions sur Facebook et plus de 3 millions sur Instagram.

Plutôt que de payer, Aya Nakamura se rend au commissariat de Chelles (Seine-et-Marne) le 24 janvier dernier et porte plainte. Contacté par le JDD, le procureur de la République de Meaux confirme: une enquête est ouverte pour "vol par effraction" et "chantage".