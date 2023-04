Chute mortelle d'une télécabine aux Deux Alpes: le directeur de la station rejette toute responsabilité

Un homme de 29 ans est mort ce week-end aux Deux Alpes après une chute mortelle depuis une télécabine. L'homme, de forte corpulence et alcoolisé, se serait jeté sur la vitre de la cabine, qui aurait cédé. Une enquête en cours pour définir les circonstances de cet accident.

Un homme de 29 ans est mort dans la station de ski des Deux Alpes, en Isère, ce samedi. Il a chuté d’une cabine de téléphérique après avoir brisé la paroi en plexiglas. Selon le témoignage de son ami présent pendant l'accident et qui a filmé la scène, l'homme, alcoolisé et de forte corpulence, se serait jeté sur la porte par jeu.

Les deux amis, âgés de 23 et 29 ans, redescendaient d’un restaurant d’altitude peu après 17h. Ils étaient les seuls passagers à bord d’une cabine de téléphérique. Tous deux étaient alcoolisés, a confirmé le parquet de Grenoble.

Sur le parcours, le plus âgé mesurant autour d’1m90 et pesant plus de 100 kilos, se serait alors jeté simplement par jeu sur la porte de la cabine. Mais dans son élan, il a traversé la paroi de plexiglas et fait une chute mortelle de 40 mètres.

Une cabine "conçue pour 20 personnes"

Le directeur de la station, Fabrice Boutet, rejette toute responsabilité. “Toutes ces cabines sont contrôlées. Il y a derrière des rapports qui sont faits. Ce sont des cabines conçues pour 20 personnes. S’il y a un mouvement lié à un freinage intempestif ou autre, toute la cabine est faite pour résister aux éventuels chocs qu’il peut y avoir. La différence qu’il peut y avoir, c’est que quand vous êtes deux dans cette cabine, l’accident stupide vient du fait qu’il ait pris de l’élan et qu’il se soit jeté sur ce plexiglas”, affirme-t-il.

Sur le même sujet Deux Alpes: un homme de 29 ans meurt après avoir chuté d'une télécabine

La cabine est actuellement en cours d’expertise dans le cadre de l’enquête confiée à la gendarmerie de la Mure.